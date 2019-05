Au centre de l'image, le réalisateur César Díaz accompagné de l'équipe de NEED Productions - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Extract 3 NUESTRAS MADRES dir. César Díaz (FR) - 23/05/2019 Feature Film in competition at the 58th Semaine de la Critique Long métrage en compétition à la 58e Semaine de la Critique