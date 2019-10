Le festival Pink Screens fait de la résistance pour sa 18ème édition

Du 7 au 16 novembre 2019, le festival queer bruxellois proposera un programme de films hors des sentiers battus.



Depuis sa création en 2002, le Pink Screens s'est imposé comme un des festivals "en marge" à ne pas manquer à Bruxelles. Porté par un vif esprit d'inclusion, de subversion et d'ouverture d'esprit, ce rendez-vous annuel consacré au cinéma queer est devenu un événement incontournable au sein de la communauté LGBTQI+, et auprès de toutes celles et ceux qui apprécient les films alternatifs. Au Pink Screens, on privilégie le cinéma hors-norme, qui sort de toutes les conventions.



Pendant 10 jours, on pourra découvrir beaucoup de nombreux films inédits. Certaines œuvres déjà précédées d'une certaine réputation seront au programme, comme le film belge "Lola vers la mer", le nouveau long-métrage de Xavier Dolan, "Matthias et Maxime", ou le deuxième film de Desiree Akhavan, "The Miseducation of Cameron Post", mais des courts-métrages, des documentaires et des fictions issus des 4 coins du monde seront également projetés.