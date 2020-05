Le festival "Le Court en dit Long" en streaming du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris

La 28e édition du festival "Le Court en dit Long", l'événement qui met en relief le jeune cinéma belge en France, aura lieu du 1er au 6 juin prochains, cette fois dans une version streaming à visionner sur la plateforme mise en place par le Centre Wallonie-Bruxelles (CWB) à Paris.

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le festival va se muter pour se déployer sur le net. Cette édition n'en célébrera cependant pas moins l'importance de la création et de "l'élan vers l'ailleurs".

Pas moins de 34 films participeront à cette joute cinématographique qui rendra public son palmarès le 6 juin. Ces productions seront proposées selon six thèmes et programmes: "Emergence", "Ecole et atelier", "Premiers films", "Focus réalisatrices", "Etrange nature" et "En famille". Chaque programme sera accessible une seule journée sur la plateforme.

Le jury est composé de l'actrice et réalisatrice Pauline Etienne, de la directrice de distribution artistique Annette Trumel, de la chef maquilleuse et scénariste Michelle Van Brussel, de l'acteur et musicien Arthur Dupont ainsi que du scénariste et réalisateur Gérard Pautonnier.

Le festival mettra notamment en lumière la société de production namuroise "Benzine Production", qui célèbre ses vingt ans et proposera pour ce faire des comédies de Xavier Diskeuve, Damien Chemin et François Paquay.

Le Centre Wallonie-Bruxelles est situé dans le quatrième arrondissement parisien.

Plus d'informations sur le festival via le site du Centre Wallonie Bruxelles.