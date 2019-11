Le festival "Jour le plus court", dédié au court-métrage, revient le 18 décembre

Le festival "Jour le plus court", dédié au court-métrage, fait son grand retour pour une sixième édition, du 18 au 22 décembre, annonce mardi le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, organisateur de l'événement. Plus d'une trentaine de lieux culturels à Bruxelles et Wallonie projetteront pas moins de 135 courts-métrages. Cette fête populaire et participative vise à mettre en lumière la richesse et la diversité de ce type de productions cinématographiques.

Le parrain de cet événement à la programmation éclectique sera l'acteur belge Yannick Renier. Le festival, qui vient de France et s'est étendu à une quinzaine de pays européens, se tiendra à Bruxelles, Charleroi, Mons, Antoing, Ath, Quaregnon, Tournai, Liège, Huy, Malmedy, Namur et Floreffe.

Dans la nuit du 21 au 22 décembre, une "Nuit du court-métrage" est prévue sur La Trois (RTBF), avec des productions diffusées entre 22h et 06h. BeTV proposera aussi un ensemble de courts-métrages belges, généralement en seconde partie de soirée.

Le programme complet peut être consulté sur le site officiel.