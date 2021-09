Le festival de films documentaires En ville ! fait son grand retour du 7 au 15 octobre

Le festival de films documentaires En ville ! revient pour une 3e édition, dans les salles de cinéma bruxelloises, du 7 au 15 octobre 2021. Un état des lieux du cinéma du réel belge et international de l’année ; l’événement se veut composite et inclusif pour raconter nos territoires, leurs histoires et leurs imaginaires. Un rendez-vous à ne pas rater pour les amateurs du 7e art !

Cette année, 17 films seront en compétition dont 13 Belges, on retrouve ainsi les derniers films de Rosine Mbakam, Alice Diop, Virgil Vernier ou encore Effi Weiss et Amir Borenstein. Au niveau de la sélection des réalisateurs (trices), on retrouve, chose trop rare dans le domaine du cinéma, une majorité de réalisatrices (11) pour seulement 10 réalisateurs.

Au programme de cette année, Festival En ville ! annonce des sections compétitives et des séances spéciales, de la convivialité et des rencontres, une visite guidée de Bruxelles par les créatrices de l’Architecture qui dégenre, la nouvelle production radiophonique de Delphine WIL et Jeanne DEBARSY, ainsi qu’une exposition / carte blanche à la Faculté d’Architecture de l’ULB.