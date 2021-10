Le festival de cinéma Filem’On revient dès fin octobre pour ravir le jeune public

La quinzième édition de Filem’On, le festival international de cinéma jeune public, aura lieu cette année sous une forme hybride, avec un programme en présentiel et en ligne. Plus de 130 films de tous genres et de tous formats, destinés à un public âgé de 2 à 16 ans et "plus si affinités", seront à l’affiche dans plusieurs cinémas et centres culturels de Bruxelles, du 27 octobre au 6 novembre.

Le thème de cette édition, baptisée "Filem’On, en route depuis 15 ans", célèbrera l’anniversaire du festival en se remémorant les meilleurs moments de l’événement. Le festival de cinéma jeune public proposera, une nouvelle fois, un programme varié et adapté tant pour les enfants, que pour les écoles, familles et associations. Plusieurs concours seront aussi organisés, parmi des sélections à l’échelle internationale, européenne et belge, et de nombreux films seront projetés en présence de leur réalisateur ou d’un de leurs acteurs.

Filem’On investira divers lieux emblématiques du cinéma bruxellois, dont les grandes salles de projections à Bozar, la Cinematek, le cinéma Palace, le cinéma Galeries, mais aussi des plus intimes à (re) découvrir, tels que le Kinograph, le cinéma Nova et les salles de projection du centre culturel Tour à Plomb et de l’espace Delvaux. L’ouverture officielle de Filem’On se tiendra le 27 octobre à Bozar, avec un voyage de découverte au travers de plusieurs courts métrages d’animation portugais, accompagnés à la musique par les artistes Piet Decalf et Jan D’haene et les élèves de l’école des Ursulines.