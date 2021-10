Le Brussels Art Film Festival met les talents belges à l’honneur

La 20e édition du Brussels Art Film Festival (BAFF) aura lieu du 10 au 14 novembre. À cette occasion, plusieurs documentaires belges sur la création artistique seront projetés dans quatre lieux différents de la capitale.

Ce festival du film d’art de Bruxelles célèbre cette année un anniversaire spécial. Seize documentaires belges participeront à la compétition officielle. Trois prix assortis d’une dotation financière (le prix Art Film, le prix SCAM et un prix de la Ville de Bruxelles) seront décernés par un jury international dirigé par la réalisatrice française Mariana Otero.

Les films seront projetés dans des salles à la Cinematek, à Bozar, au cinéma Palace et à l’Iselp. Outre les productions belges, onze documentaires internationaux seront présentés, dont certains en avant-première.

L’ouverture du festival aura lieu au cinéma Palace le 10 novembre avec le film documentaire Norvégien "The painter and the Thief" du cinéaste Benjamin Ree. Le 14 novembre à Bozar, le film "Être Jerôme Bel" de Sima Khatami et Aldo Lee clôturera la 20e édition du festival.

Découvrez l’entièreté des films en compétition sur ce lien www.baffestival.be.