Le 36e festival du film de Namur dévoile sa sélection et programmation

De plus, 8 fictions concourent dans la catégorie des premières œuvres et 20 courts-métrages sont également en lice. Ces derniers seront départagés par un jury présidé par la comédienne et réalisatrice Yolande Moreau.

Le festival du film de Namur présentera de plus de nombreux films en exclusivité parmi lesquels "Alors on danse" de Michèle Laroque (France), "Eiffel" de Martin Bourboulon (France / Allemagne) avec Romain Duris, le documentaire "Jane par Charlotte" de Charlotte Gainsbourg (France) et "Même les souris vont au paradis" de Denisa Grimmová et Jan Bubenicek (France / République tchèque / Pologne / Slovaquie).

Il y aura de plus une programmation dédiée aux films issus de Flandre et une autre consacrée aux documentaires belges pour faire la part belle à la création cinématographique du pays.