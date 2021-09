La Tentation du réel : un film qui voyage au cœur de l’Agneau Mystique

Après huit ans de restauration, L’Adoration de l’Agneau Mystique, un des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la peinture a retrouvé sa splendeur d’origine. Réalisés par Hubert et Jan Van Eyck en 1432, ce tableau monumental conservé la cathédrale Saint-Bavon de Gand n'a cessé de questionner ses spectateurs par son réalisme troublant.

En retrouvant sa perfection d’antan, les réalisateurs Jérôme Laffont et Joachim Thôme ont profité des clichés du retable (en très haute définition) effectué au long de ces restaurations pour projeter des détails ou des parties du retable sur un vaste écran. Ils ont ensuite invité plusieurs spécialistes afin qu’il y commente la beauté de ces images.



A travers une mise une scène spectaculaire et grâce aux interventions des plus grands historiens de l’art et d’artistes aussi prestigieux que David Hockney, le film propose un voyage au cœur de cette œuvre révolutionnaire, qui marque le basculement de notre civilisation vers la modernité.

A lire aussi : "La tentation du réel" : Rencontre avec les réalisateurs du documentaire