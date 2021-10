La neuvième édition du Waterloo Historical Film Festival aura lieu du 14 au 17 octobre – Concours

Huit films historiques inédits en Belgique figurent dans la compétition officielle, dont le jury sera présidé par le réalisateur et scénariste français Martin Provost .

Une compétition pour les documentaires, avec un jury spécialisé, est également au programme, tout comme des avant-premières , un concert , un repas historique , des r encontres et plusieurs expositions . Les prix, baptisés les Clions – une contraction de Clio, la muse de l’histoire, et du Lion de Waterloo – seront remis lors de la cérémonie de clôture, le d imanche 17 octobre à partir de 19h00.

"Les huit films en compétition officielle représentent le meilleur du cinéma mondial à thématique historique et sont inédits en Belgique", ont précisé les organisateurs. Ces films seront éligibles pour le Clion du meilleur film, du meilleur comédien, de la meilleure comédienne, des meilleurs décors et costume, pour un prix de la critique et un prix du public.