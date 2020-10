La coproduction belge "Jumbo" retenue pour les European Film Awards

Jumbo, premier long métrage de la réalisatrice belge Zoé Wittock, figure parmi les six premiers films sélectionnés pour les European Film Awards 2020, annonce jeudi la European Film Academy, qui organise l’événement.

Le long-métrage tentera de se démarquer face à Full Moon de Nermin Hamzagic (Bosnie-Herzégovine), Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (France), Instinct de Halina Reijn (Pays-Bas), Isaac de Jurgis Matulevicius (Lituanie) et Sole de Carlo Sironi (Italie, Pologne). Tous ces longs-métrages concourront pour le prix Fipresci de la découverte européenne.

Jumbo plonge dans la vie de Jeanne, une jeune femme qui travaille comme gardienne de nuit dans un parc d’attractions et qui va développer une étrange relation avec la nouvelle attraction phare du parc, Jumbo.

Le film, avec à l’affiche Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot et Sam Louwyck, est une coproduction Kwassa Films (Belgique), Insolence (France) et Les Films Fauves (Luxembourg). Le projet a notamment bénéficié de l’aide du Centre du cinéma et de l’audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallimage et d’Eurimage.

La European Film Academy remettra ses prix lors d’une cérémonie le samedi 12 décembre prochain.