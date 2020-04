La Cinematek s'invite chez vous avec une série de films restaurés

En collaboration avec plusieurs plateformes de streaming, la Cinémathèque royale de Belgique vous propose de découvrir quelques classiques du cinéma digitalement restaurés.



Films en libre accès, sorties cinématographiques récentes d’ores et déjà disponibles en VOD ou encore plateformes de streaming au catalogue élargi. On a pu le voir ces dernières semaines, les initiatives menées par les distributeurs, les salles de cinéma et les festivals pour amener le septième art directement dans nos salons se sont multipliées. À ces propositions fort alléchantes, on peut maintenant ajouter celle de la Cinematek, qui a décidé de donner accès en ligne à quelques-uns de ses films restaurés.



Mené en collaboration avec trois plateformes belges, "CINEMATEK@home" propose chaque semaine un nouveau film, généralement assez réputé. Le premier n’est pas des moindres puisqu’il s’agit de "Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles" de Chantal Akerman. Réalisé en 1975, et restauré en 2014, le premier long-métrage de la cinéaste belge est mondialement réputé, et se retrouve fréquemment nommé parmi les films les plus importants de l’histoire du cinéma. Il aurait dû être projeté le 29 mars à la Cinematek, mais le découvrir en confinement peut sembler à propos, puisque son récit se concentre une femme dont la routine domestique répétitive s’écroule.



Le long-métrage est disponible à partir de ce vendredi sur les plateformes Univerciné et Lumière : Ciné chez vous, et rejoindra le site de streaming Uncut à partir du 8 avril. 6 autres films seront mis en ligne dans les semaines qui suivent, principalement des œuvres belges comme "Anyway the wind blows", "Déjà s’envole la fleur maigre", "Manneken Pis", "Vivement ce soir" et "Daens" mais aussi "Boys from Fengkuei" du réalisateur Taïwanais Hou Hsia-hsien.