La Cinematek organise la reprise de la prestigieuse "Quinzaine des Réalisateurs 2021" du 2 au 8 août

CINEMATEK et Flagey ont rarement été aussi prompt à faire vivre au public belge l’adrénaline de Cannes. Dans le film d’ouverture The Souvenir, Joanna Hogg filme la vie de la classe élevée en Grande-Bretagne au début des années 1980 avec un genre de réalisme plus proche du drame réalité sociale que du style Merchant Ivory qu’on associe généralement à la description de la vie des riches.



The Souvenir et The Souvenir (part II) regorgent d’ambiguïté et, dans un sens, de jeux de dupes. C’est le portrait de deux personnages avec une éducation privée : Julie (Honor Swinton Byrne, formidable dans ce premier rôle principal), étudiante en cinéma, et son petit ami toxicomane Anthony (Tom Burke). La mère de Julie est jouée par la vraie mère de Honor Swinton Byrne, Tilda Swinton.