Hommage au réalisateur belge Robbe De Hert du 23 au 26 septembre à la Cinematek

La Cinematek projettera, du 23 au 26 septembre, plusieurs films de Robbe De Hert au studio 5 de Flagey afin de rendre hommage au réalisateur belge récemment décédé et de commémorer sa riche carrière.

plus d'infos sur le site de la Cinematek

Robbe De Hert est décédé le 24 août à l'âge de 77 ans. "Avec la mort de Robbe De Hert, nous perdons non seulement un cinéaste engagé, mais également un membre estimé du conseil de la Cinematek", regrette l'institution culturelle.

Le réalisateur anversois a joué, dans les années 1980, un rôle important dans le monde du cinéma et a contribué au renouveau d'un cinéma belge rebelle et engagé. Membre fondateur du collectif cinématographique Fugitive Cinema en 1966, Robbe De Hert s'est lui-même mis au premier plan avec son film militant radical "Camera Sutra ou les visages pâles". Il s'est également ouvert les portes d'un cinéma plus populaire grâce à son film "Blueberry Hill", dont l'histoire est inspirée de ses années d'école, et a réalisé en 1980 "De Witte van Sichem", un film dramatique basé sur le livre d'Ernest Claes, un classique flamand. Le réalisateur s'est par ailleurs montré vif et a livré, dans son thriller politique "Trouble in Paradise", une véritable critique sociale.

Toutes ces oeuvres seront projetées lors des quatre jours d'hommage à Robbe De Hert, au studio 5 de Flagey. Le programme complet de l'évènement et les billets sont disponibles à partir du mardi après-midi à l'adresse www.flagey.be.