Grâce à Laplateforme.be, le cinéma belge entre dans les classes

Laplateforme.be, la plateforme vidéo qui permet, depuis 2011, aux enseignants et aux opérateurs socio-culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles de visionner en ligne des documentaires francophones belges et de les diffuser, s'est désormais ouverte aux courts et longs métrages de fiction et d'animation.

De nouvelles spécificités techniques ont également été ajoutées à cette plateforme qui a été entièrement repensée de manière à ce que les enseignants puissent facilement diffuser, dans leur classe, des films en streaming haute définition. Ces derniers peuvent ainsi désormais créer des playlists composées d'extraits de films, mettre en ligne des documents en vue de partager leurs expériences ou encore télécharger des outils pédagogiques pour préparer leurs cours.

En un clic, il est dorénavant possible d'accéder à un catalogue de près de 500 titres, documentaires mais aussi courts et longs métrages, dont "Mr. Nobody" de Jaco Van Dormael, "Le Roi danse" de Gérard Corbiau, "Rosetta" des frères Dardenne et "Une girafe sous la pluie", un film d'animation de Pascale Hecquet.