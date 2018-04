"Girl" du Belge Lukas Dhont retenu dans la section "Un Certain Regard" à Cannes

"Girl", premier long métrage du Belge Lukas Dhont, fait partie des films retenus dans la section "Un Certain Regard" pour la 71e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 8 au 19 mai dans la ville côtière française, a annoncé jeudi Thierry Frémaux, délégué général du festival. "Un Certain Regard" vise à mettre à l'honneur des œuvres audacieuses et originales de cinéastes encore peu connus.

"Girl" raconte l'histoire de Lara, qui à 15 ans rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, l'adolescente qui est née garçon se lance à corps perdu dans cette aventure.