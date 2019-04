Frères Dardenne : "C'est à Cannes que notre cinéma est né"

"Cannes est le plus grand festival du monde et il le restera. C'est là que notre cinéma est né et le festival a une influence très importante sur la France, qui est le marché principal de nos films", ont souligné mardi lors d'une conférence de presse les frères Dardenne, qui seront présents pour la huitième fois en compétition avec "Le jeune Ahmed".

"Quand Cannes se passe bien, cela ne peut qu'aider pour la sortie en salles, on est donc très content d'avoir été sélectionnés. On va voir comment le film va être reçu par la presse, ce qui est important pour le type de cinéma que nous faisons. Et puis ce sera un premier contact avec un public. Même s'il s'agit de cinéphiles, ce sera un premier retour", a commenté Jean-Pierre Dardenne, dans le cadre d'une conférence de presse organisée par le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour Luc Dardenne, le rendez-vous azuréen n'a pas à s'inquiéter de la montée en puissance de la Mostra de Venise. "Les Américains s'y intéressent pour des questions de calendrier en vue des Oscars. Mais tous les grands réalisateurs américains veulent venir à Cannes. Pour l'Europe, c'est d'ailleurs Cannes qui va régler la question entre les salles et Netflix. Venise et Berlin n'ont pas le poids pour négocier ça."

"Le jeune Ahmed", pour lequel les réalisateurs liégeois ont majoritairement fait appel à de très jeunes comédiens belges et sans expérience, sortira en salles le 22 mai et sera projeté en début de deuxième semaine de festival.