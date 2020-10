FIFF : “Une vie démente”, une remarquable tragicomédie belge

La 35ème édition du Festival du Film Francophone de Namur commence avec le bienveillant et inventif “Une vie démente”.



On n'attend pas forcément d'une comédie titrée "Une vie démente" qu'elle nous offre un regard nuancé sur la maladie d'Alzheimer. C'est pourtant ce que nous proposent Ann Sirot et Raphaël Balboni avec leur premier long-métrage, une fantaisie qui traite avec justesse de ce sujet difficile.



Là où de nombreux films évoquent la démence avec solennité ou par la dérision, "Une vie démente" préfère une alternance plus délicate entre le rire et les larmes. Le ton du film fluctue en fonction du ressenti des personnages : quand on rencontre son protagoniste, Alex (Jean Le Peltier), trentenaire bruxellois, l'atmosphère est plutôt légère, pour la simple et bonne raison que sa vie suit un cours tranquille. Il est en couple, prévoit d'avoir un enfant avec sa compagne Noémie (Lucie Debay) et mène une existence plutôt sympathique.