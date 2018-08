Festival international du film de Toronto - "La miséricorde de la jungle", avec Marc Zinga à l'affiche, présenté en première mondiale

Le film belge francophone "La miséricorde de la jungle", du réalisateur rwandais Joël Karekezi, sera présenté en première mondiale dans la section "Discovery" lors du Festival international du film de Toronto, annonce mardi Wallonie Bruxelles Images dans un communiqué. Cette section vise à projeter des films "de réalisateurs à surveiller, représentant le futur du cinéma".

Le long métrage, avec Marc Zinga dans le rôle principal, se déroule dans la région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda, en 1998. Le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune soldat Faustin perdent la trace de leur bataillon alors que la deuxième guerre du Congo fait rage. Ils se retrouvent alors isolés et sans ressources pour faire face à la jungle.

"La miséricorde de la jungle" est produit par Neon Rouge Production (Belgique), en coproduction avec Tact Production (France). Il bénéficie notamment du soutien d'Eurimages, du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région de Bruxelles-Capitale ou encore du Tax Shelter du gouvernement fédéral belge.

Outre "La miséricorde de la jungle", les films belges francophones "Duelles" de Olivier Masset-Depasse et "Au temps où les Arabes dansaient" de Jawad Rhalib ont également été sélectionnés pour la 43e édition du festival de Toronto, qui se tiendra du 6 au 16 septembre prochains. Ils seront présentés respectivement en premières mondiale et nord-américaine.

"Girl", le premier long métrage du jeune réalisateur flamand Lukas Dhont, fera lui l'objet d'une séance spéciale, de même que la coproduction belge "Les filles du soleil" d'Eva Husson.