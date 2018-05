Festival de Cannes 2018 - Deux coproductions belges présentées à la Quinzaine des réalisateurs dimanche

"Weldi" ("Mon cher enfant") et "Climax", deux coproductions belges, ont été présentées dimanche à la Quinzaine des réalisateurs, section parallèle du Festival de Cannes. Les deux longs métrages ont été projetés en première mondiale en présence de leurs équipes respectives.

Réalisé par le Tunisien Mohamed Ben Attia et coproduit par "Les Films du Fleuve" des frères Dardenne, "Weldi" traite de relations entre un père et son fils qui a rejoint Daech. Avec cette production, le cinéaste tunisien et les frères Dardenne signent une nouvelle collaboration après "Hedi" en 2016.

Habitué de Cannes où il a présenté ses quatre premiers longs métrages, l'Italo-argentin Gaspar Noé est de retour sur la Croisette avec son cinquième film "Climax". Coproduit par la société belge Artémis Productions, il met en scène un groupe de jeunes danseurs réunis dans un pensionnat désaffecté, soudainement atteints par une étrange folie.

La Quinzaine des Réalisateurs vise à mettre en lumière le travail de jeunes auteurs ainsi qu'à saluer les œuvres de cinéastes reconnus.

La bande-annonce de "Climax" :