Festival 2 Valenciennes 2018 - Le film belge "Les Enfants du Hasard" en lice dans la compétition "Documentaires"

Le film "Les Enfants du Hasard" de Thierry Michel et Pascal Colson sera projeté mardi après-midi au Festival du film de Valenciennes (Nord de la France, non loin de la frontière belge), où il est en lice dans la compétition "Documentaires". Le palmarès dans cette section sera dévoilé mercredi soir.

"Les Enfants du Hasard" suit le parcours scolaire d'élèves issus de l'immigration dans une école communale d'une ancienne cité minière à Cheratte (Liège). Il concourt entre autres face à "Blue" d'Alastair Fothergill et Keith Scholey (États-Unis), dont la narration est portée par Cécile de France. "Jericó" de Catalina Mesa (Colombie), "Bombshell, The Hedy Lamarr Story" d'Alexandra Dean (États-Unis) et "Coby" de Christian Sonderegger (France) complètent la liste des films sélectionnés.

Côté fictions, est notamment retenu "L'Île aux Chiens" de Wes Anderson (Allemagne/Grande-Bretagne), projet sur lequel a travaillé la Belge Kim Keukeleire au poste de cheffe de l'animation. Le long métrage tentera de se démarquer face à "Trois Jours à Quiberon" d'Emily Atef (Allemagne/Autriche/France), "Une Année Polaire" de Samuel Collardey (France), "La Route Sauvage" d'Andrew Haigh (États-Unis), "Le Dossier Mona Lina" d'Eran Riklis (Israël), "La Révolution Silencieuse" de Lars Kraume (Allemagne), "La Mauvaise Réputation" d'Iram Haq (Allemagne/Norvège/Suède) et "Ramen" d'Eric Khoo (Japon). Les prix dans la compétition "Fictions" seront remis samedi.

Tout au long du festival, qui se déroule jusqu'au 25 mars, des hommages seront par ailleurs rendus à plusieurs Français, à savoir le compositeur et arrangeur Gabriel Yared, membre du Jury du Festival de Cannes 2017, l'écrivain, scénariste et réalisateur Claude Lanzmann, l'acteur Jean-Pierre Léaud et la comédienne Anny Duperey. Le cascadeur équestre Mario Luraschi sera aussi mis à l'honneur lors d'une soirée spéciale. L'Italien proposera par ailleurs des animations équestres durant toute la semaine.

En 2017, le Festival 2 Valenciennes, qui offre également une sélection jeune public ainsi que des séances spéciales, a accueilli quelque 10.000 spectateurs au total.