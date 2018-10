Emission "5h" spéciale pour la sortie du film "Girl", avec Lukas Dhont et Victor Polster (vidéo)

"Girl", c’est le portrait de Lara, quinze ans, qui rêve de devenir danseuse-étoile. Lara se sent fille à 100%... Mais elle a grandi dans un corps de garçon. Le film raconte son combat pour réussir son rêve et accomplir sa féminité. Le jeune acteur et danseur bruxellois Victor Polster a remporté le prix d’interprétation dans la section "Un certain regard" à Cannes.

Pour saluer la sortie de ce film exceptionnel à plus d’un titre, Rudy Léonet et Hugues Dayez consacrent un numéro spécial – en vidéo - de leur émission "Cinq Heures" à "Girl". Sur le plateau, le réalisateur Lukas Dhont et Victor Polster expliquent la genèse de ce projet original… Et aussi leur stratégie pour arriver jusqu’aux Oscars !