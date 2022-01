Documentaire : "L'empire du silence", un tragique état des lieux congolais

Dans son nouveau film, le réalisateur Thierry Michel retrace l'histoire récente de la République démocratique du Congo, et les terribles exactions qui s'y jouent en toute impunité.



Voilà maintenant 30 ans que le cinéaste belge Thierry Michel filme le Congo. Les luttes, les personnages et l'histoire de ce pays qui lui est cher ont été les sujets de plus d'une dizaine de documentaires réalisés ou co-réalisés par ses soins, dont le dernier en date, "L'homme qui répare les femmes", a fait sensation. Portrait du docteur Denis Mukwege, le film nous plongeait dans la vie de ce gynécologue et militant des droits de l'homme congolais qui procède à des opérations de chirurgie réparatrice sur des femmes violées. C'est en préparant ce documentaire que Thierry Michel a pris conscience de l’ampleur de la tragédie vécue par le Congo depuis la fin du régime dictatorial du Président Mobutu. Déchiré par différents conflits et factions armées, à la quasi-indifférence des médias et de la communauté internationale, le pays est encore aujourd'hui traversé par cette guerre silencieuse. Révolté et effaré par la situation, le réalisateur belge a décidé d'agir, en faisant ce qu'il a toujours fait : un documentaire, pour sensibiliser le public et lui permettre de comprendre cette sanglante tragédie.



Faire le point sur une situation aussi complexe n'a rien d'évident, et c'est sans doute la raison pour laquelle "L'empire du silence" cède parfois à un didactisme poussif. Il faudrait presque prendre note des noms qui se succèdent pour suivre les différents développements de son récit : rebelles cruels devenus chefs militaires, états voisins se disputant les richesses du Congo, dirigeants corrompus, etc. L'essentiel est que le pays est à feu et à sang, et ses bourreaux impunis. Le film n'épargne personne dans cette tragédie qui compte des dizaines voire des centaines de milliers de morts, épinglant la responsabilité de chacun. Y compris la nôtre, puisque nous achetons ou profitons souvent de produits inextricablement liés aux massacres congolais. C'est d'ailleurs ce que souligne le docteur Mukwege, que l'on peut voir donner plusieurs discours au cours de "L'empire du silence", au même titre que Thierry Michel, qui épouse avec conviction ses idées.



La présence du cinéaste belge plane sur tout le film, avec sa narration qui revient régulièrement, parfois pour éclaircir certains détails, mais le plus souvent pour partager ses réflexions, dont la nature poétique paraît souvent inadéquate au vu de la gravité du sujet. C'est un choix artistique un peu douteux, mais pas autant que celui d'inclure des vidéos de cadavres, et à quelques occasions d'assassinats. Les images de meurtres qui parcourent le film sont choquantes, par ce qu'elle montre évidemment, mais aussi parce que le cinéaste a décidé qu'il était nécessaire de les partager avec nous. Fallait-il vraiment exhiber ces images pour faire état des actes horribles et cruels qui se jouent au Congo ? Le fait qu'elles aient été tournées par les meurtriers eux-mêmes les rend encore plus toxiques. Donner une audience à ce qui équivaut à un snuff movie est un choix particulièrement discutable.



Il ne fait cependant aucun doute que les intentions de Thierry Michel sont sincères, et que ses objectifs sont tout à fait louables, même si ses méthodes sont parfois discutables. La fin justifie-t-elle les moyens ? Là encore, la question se pose : quelle est la fin du film, quelle est sa fonction ? "Que peut un film face à un tel désastre ?" demande d'ailleurs le cinéaste dans les dernières minutes de son documentaire, avant de répondre à sa propre question : "Témoigner contre l'oubli, pour que les innombrables victimes des guerres congolaises ne disparaissent pas une deuxième fois". À sa manière, c'est un objectif qu'il accomplit.

«L'empire du silence» est à découvrir dans les salles belges à partir du 17 janvier.