Deux films belges francophones retenus au festival de Toronto

"Duelles" de Olivier Masset-Depasse et "Au temps où les Arabes dansaient" de Jawad Rhalib ont été sélectionnés pour la 43e édition du festival international du film de Toronto (Canada), qui se tiendra du 6 au 16 septembre prochains, annonce mardi Wallonie-Bruxelles Images (WBI).

"Duelles" est un thriller psychologique tiré du roman "Derrière la haine" de l'auteure belge Barbara Abel. "Le film raconte le face-à-face angoissant entre deux femmes, Alice et Céline, qui étaient les meilleures amies du monde jusqu'à ce qu'un évènement tragique vienne bouleverser leur quotidien", détaille WBI. Il s'agit du troisième long métrage d'Olivier Masset-Depasse (après Cages et Illégal). Le film s'appuie sur un casting essentiellement belge avec à l'affiche Veerle Baetens (Broken circle breakdown), Anne Coesens (La trêve), Arieh Worthalter (Girl), Mehdi Nebbou, Jules Lefebvre et Luan Adam. La production sera présentée en première mondiale.

De son côté, "Au temps où les Arabes dansaient" de Jawad Rhalib sera présenté en première nord-américaine. Déjà récompensé du prix du public lors du festival de documentaire Visions du Réel de Nyon (Suisse), le film traite des relations difficiles entre art et intégrisme.

Par ailleurs, plusieurs coproductions soutenues par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel seront présentées à Toronto, indique WBI. C'est le cas notamment de "Girl", le premier long métrage du jeune réalisateur flamand Lukas Dhont, qui fera l'objet d'une séance spéciale. Le film "Les filles du soleil" d'Eva Husson sera également présenté en séance spéciale.