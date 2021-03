"Désirs Divers" : 5 courts-métrages qui explorent les désirs féminins

Ces 25, 26 et 27 mars, l’Agence belge du court métrage et l’ASBL Elles Tournent proposent gratuitement 5 courts-métrages qui explorent les désirs des femmes sous de multiples formes.



À défaut de se dérouler dans les salles obscures, les festivals et autres événements cinématographiques se jouent en ligne. C'est le cas de “Désirs Divers”, une programmation gratuite de 5 courts-métrages, qui explorent chacun à leur manière les désirs féminins.



Fidèle à sa mission, l'association Elles Tournent a uniquement sélectionné des films réalisés par des femmes, dans des formats variés. Une part importante de la programmation est dédiée à l'animation : on peut notamment voir “Simbiosis Carnal” de Rocio Alvarez, une exploration poétique et visuellement audacieuse de la sexualité, qui tente de retracer l'histoire du plaisir féminin en moins de dix minutes. Dans un autre registre, le court-métrage “Dis pas merci” de Diane Philipovitch traite du harcèlement de rue en nous plongeant dans le quotidien inconfortable d'une femme qui subit les regards et les mots de ceux qui l'entourent. Plus hybride dans son approche, la cinéaste Margot Reumont utilise quant à elle l'animation dans “Si j'étais un homme” pour mettre en images les propos de 5 jeunes femmes, qui imaginent ce à quoi elles ressembleraient et ce qu'elles feraient si elles étaient des hommes.



Côté documentaire, on retrouve “Si-G”, portrait joyeux d'une adolescente de 13 ans qui essaie de se faire un nom dans le rap, signé Frederike Migom (“Binti”). Côté fiction en prises de vues réelles, se range le plus long film de la sélection, et peut-être son meilleur : “Les Amoureuses”. Réalisé par Catherine Cosme, ce film d'été évoque les émois de trois personnages féminins (une petite fille, sa grande sœur et leur mère) qui gravitent autour du même jeune homme. Sensuel et baigné de soleil, le court-métrage met en scène les désirs estivaux avec une sensibilité à fleur de peau.



Les cinéastes derrière ces trois derniers films (Frederike Migom, Margot Reumont et Catherine Cosme) seront également présentes pour une séance de questions-réponses en ligne le vendredi 26 mars à 19h00.

Pour vous inscrire à l'événement et avoir accès aux cinq films gratuitement, rendez-vous sur le page de Désirs Divers.