Des courts métrages sauvages au Cinéma Aventure

C'est désormais une habitude : tous les 3e dimanches du mois, l'Agence belge du court métrage se propose de faire découvrir au public bruxellois une série de films autour d'un sujet particulier. En avril, la projection se fera sous le signe des animaux et de la sauvagerie, avec la présentation de 5 courts métrages liés de près ou de loin à l'animalier.



Au programme de cette projection donc , des courts métrages belges : "Mauvaise Lune" de Xavier Seron et Méryl Fortunat Rossi (28min), "Saint Hubert" de Jules Comes (19 min), "Solo Rex" de François Bierry (22min) et "Le généraliste" de Damien Chemin (6 min). Dans la sélection, on comptera aussi "Le Lion et le Singe" de Benoit Feroumont, qui a reçu le Magritte de la meilleure animation.



Au total, c'est 82 minutes de courts métrages tout en poils et animalerie que l’Agence présente. La projection de "Nos amies les bêtes" aura lieu ce dimanche 15 avril, à partir de 17h au Cinéma Aventure.