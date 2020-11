Des centaines de films sur Bruxelles disponibles sur Brussels Footage

En partenariat avec la Sonuma, PointCulture dévoile, ce jeudi 26 novembre, sa nouvelle plateforme web Brussels Footage. Cette interface gratuite et accessible à toutes et tous vous propose de visiter la capitale par le biais de ses films de fiction, documentaires et d’archive.

La plateforme propose un grand nombre de lectures qui s’entrecroisent : thèmes, dates, lieux, afin de vous permettre de vous faire votre propre film bruxellois, en phase avec la nature éclatée et multiple de la ville.

Brussels Footage est une plateforme en ligne visant à promouvoir la ville via des matériaux audiovisuels qui la mettent en scène : films de fiction, documentaires, reportages, archives télévisuelles. Toutes ces œuvres ont en commun de raconter, à leur manière, Bruxelles et la diversité de sa population.

Explique Marc Roesems, co-concepteur du projet.

Concrètement, vous pourrez naviguer dans l’espace grâce à une carte de la ville, une ligne du temps par décennies et une série de thèmes, de fils rouges qui traversent l’approche audiovisuelle de Bruxelles au cours des 125 dernières années (l’urbanisme, le logement, la migration, l’errance, les portraits de femmes, etc.) pour découvrir des notices, des captures d’écran et des extraits vidéo liés aux plus de 200 œuvres déjà cataloguées.

Ce jeudi, la plateforme est accessible à l’adresse : bxlfootage.be

