Déjà un prix pour le film de la Belgo-tunisienne Hinde Boujemaa

Noura rêve - Bande annonce HD VOST - 04/11/2019 Un film de Hinde Boujemaa Avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli, Hakim Boumsaoudi 5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre Noura et Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura qui rêve de liberté pourra alors vivre pleinement avec son amant Lassad. Mais Jamel est relâché plus tôt que prévu, et la loi tunisienne punit sévèrement l’adultère : Noura va alors devoir jongler entre son travail, ses enfants, son mari, son amant, et défier la justice... Au cinéma le 13 novembre 2019 ➨ Rejoignez-nous sur Facebook http://on.fb.me/1sZrUu8 ➨ Et pourquoi pas sur Twitter https://twitter.com/DigitalCin ➨ Arghhh mais il y a aussi Istagram https://www.instagram.com/digital.cine/ ✓ Ou venez tout simplement faire un tour sur notre site http://www.digitalcine.fr/ #NouraReve © Paname Distribution