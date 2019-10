César Diaz remporte le Prix du meilleur réalisateur au Festival de Chicago

NUESTRAS MADRES trailer | bande annonce - 28/10/2019 Guatemala, 2018. Het land leeft op het ritme van het proces van de militairen die zich misdroegen tijdens de burgeroorlog. De getuigenissen van de slachtoffers volgen elkaar in snel tempo op. Ernesto, een jonge antropoloog bij de Forensic Foundation, werkt aan het identificeren van de vermisten. Op een dag meent hij een spoor naar zijn vader te ontdekken in het verhaal van een oude dame. De guerrilla-strijder verdween tijdens de oorlog. Tegen het advies van zijn moeder in, duikt hij halsoverkop het dossier in, op zoek naar de waarheid en de kracht om door te gaan. Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille dame, Ernesto croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père, guérillero disparu pendant la guerre. Contre l’avis de sa mère, il plonge à corps perdu dans le dossier, à la recherche de la vérité et de la résilience.