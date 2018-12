'Ce magnifique gâteau!' nommé aux Annie Awards aux États-Unis

"Ce magnifique gâteau!", moyen métrage en stop motion d'Emma De Swaef et Marc James Roels, est nommé pour les Annie Awards dans la catégorie "Meilleur film d'animation indépendant", a fait savoir lundi le Fonds audiovisuel flamand (VAF). Ces prix américains, qui récompensent les films d'animation uniquement, seront remis le 2 février prochain. "Ce magnifique gâteau!" est également en lice pour les Emile Awards, pendants européens des Annie Awards, qui seront eux décernés à Lille fin de semaine.

Découpé en quatre volets, ce film historique, avec les voix de Jan Decleir et Wim Willaert notamment, raconte l'histoire de cinq personnages de l'Afrique coloniale de la fin du 19e siècle.

Pour l'enregistrement, Emma De Swaef et Marc James Roels ont passé huit mois dans le studio d'animation de Beast Animation. Par le passé, le duo s'était fait connaître avec "Oh Willy..." (2011), court métrage qui a remporté plus de 80 prix à travers le monde.

Déjà récompensé à plusieurs reprises (à Annecy en France, à Zagreb en Croatie ou encore à Vila do Conde au Portugal), "Ce magnifique gâteau!" avait été présenté en première mondiale en mai lors de la Quinzaine des Réalisateurs, section parallèle du Festival de Cannes.