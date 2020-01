"Ce magnifique gâteau!" en lice pour le César du "Meilleur court-métrage d'animation"

Trailer - CE MAGNIFIQUE GÂTEAU! - 29/01/2020 Vanaf 19.12 brengen we een speciaal animatie kortfilmprogramma in de Belgische bioscoopzalen: de kortfilm Bloeistraat 11 van Nienke Deutz en Ce Magnifique Gâteau! van Emma De Swaef en Marc James Roels. Zes jaar na hun veelbekroonde geanimeerde kortfilm ‘Oh Willy…’, is Ce Magnifique Gâteau! de nieuwe stop-motion film van Emma De Swaef en Marc James Roels. Het is een 44 minuten durende middellange geanimeerde anthologiefilm die zich afspeelt in koloniaal Afrika in de late 19de eeuw, en die het verhaal vertelt van 5 verschillende personages: een getroebleerde koning, een pygmee van middelbare leeftijd die in een luxehotel werkt, een mislukte zakenman op expeditie, een verloren gelopen portier, en een jonge deserteur. De film werd geproduceerd door de Mechelse animatiestudio Beast Animation. Ce Magnifique Gâteau! ging in Cannes in wereldpremière als onderdeel van de Quinzaine des Réalisateurs, reist de wereld rond op festivals en verzamelde ondertussen al onderscheidingen op de festivals van o.a. Annecy, Zagreb, Toronto, Ottawa en Vila Do Conde. Six ans après leur court métrage d’animation multi-primé “Oh Willy…”, “Ce Magnifique Gâteau !” est la nouvelle merveille en stop-motion de Emma De Swaef et Marc James Roels. Ce nouveau film, un moyen métrage animé de 44 minutes, est une anthologie sur la colonisation africaine à la fin du 19e siècle. Il est découpé en cinq récits qui mettent en scène un roi perturbé, un pygmée travaillant dans un hôtel de luxe, un homme d’affaires ruiné, un porteur égaré et un jeune. déserteur. Dès le 19.12 en salles.