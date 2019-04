Cannes 2019: Les Frères Dardenne en compétition avec leur film "Le Jeune Ahmed"

Le film "Le Jeune Ahmed" de Luc et Jean-Pierre Dardenne, autour de la radicalisation, sera présenté en compétition lors de la 72e édition du Festival de Cannes, a dévoilé jeudi Thierry Frémaux, délégué général de l'événement. Le long métrage sortira en salles le 22 mai prochain.

Le film s'intéresse au destin d'Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. Les frères Dardenne tenteront de décrocher la Palme d'Or face à Pedro Almodovar, Arnaud Desplechin, Ken Loach ou encore Terrence Malick.

Le duo sera également représenté en compétition par le biais de sa société de production "Les films du fleuve", qui a coproduit "Sorry, We Missed You" de Ken Loach.

Habitués des marches, les deux cinéastes ont déjà obtenu deux Palmes d'Or pour "Rosetta" et "L'Enfant". Jean-Pierre et Luc Dardenne avaient présenté en 2016 à Cannes le long métrage "La fille inconnue", qui faisait partie des 20 films retenus en compétition officielle.

Le Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai dans la ville côtière française.

L'an dernier s'est Hirokazu Kore-eda qui avait remporté la Palme d'Or avec son film "Une affaire de famille".

A lire sur le sujet

L'interview des frères Dardenne sur "Le Jeune Ahmed" : "On a deux pays, la Belgique et Cannes"