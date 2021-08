Bruxelles sera la capitale du court-métrage du 26 août au 5 septembre

Ici 98 productions provenant de 36 pays sont en lice . Mais il y aura également une compétition "Next Generation" qui proposera au public de découvrir 57 films issus de 37 pays et avec une participation belge conséquente.

D’autre part, des séances en plein air seront organisées au Mont des Arts et un programme, "Le très court", sera dédié aux films de moins de quatre minutes. Enfin, des multiples animations (workshops, ateliers, …) seront mises sur pied de même qu’une "Nuit du court", le 3 septembre au cinéma Vendôme.

Les projections auront lieu aux studios 4 et 5 de Flagey à Ixelles, aux cinémas Vendôme, Galeries, et Kinograph et, bien entendu, au Mont des Arts.

L’activité dans le domaine de la production de courts-métrages s’est considérablement accrue au cours de ces dernières années en Belgique. On parle même d’un doublement au cours de la dernière décennie.

Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel publie systématiquement, en collaboration avec Wallonie-Bruxelles Images, un catalogue des courts-métrages produits pendant l’année, y compris dans le cadre des écoles de cinéma en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce même Centre est à la base de la manifestation "Le jour le plus court" dans le but de mettre en avant, et de manière inédite, la richesse et la diversité du court-métrage belge.

Sans oublier le très attendu festival "Le court en dit long" présenté chaque année au Centre Wallonie-Belgique (CWB) à Paris, véritable vitrine du court-métrage belge en France.

L’agence belge du court-métrage, quant à elle, s’emploie à la diffusion des films, notamment à l’étranger, mais entend fédérer aussi tous les acteurs qui contribuent au développement du genre.