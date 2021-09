BRIFF  : “Chasser les dragons”, un documentaire sur le centre de consommation à moindre risque

Présenté au Brussels International Film Festival, le documentaire “Chasser les dragons” jette un regard sans jugement sur la toxicomanie.



Il y a trois ans s'ouvrait à Liège la “salle de consommation à moindre risque”, un centre conçu pour les personnes toxicomanes qui souhaitent s'injecter, inhaler ou consommer leur drogue dans de bonnes conditions sanitaires et d'hygiène. Une initiative — la première en Belgique — parfois décriée, mais dont les effets positifs ont été démontrés dans de nombreux pays. Loin d'encourager la prise de drogues, ces lieux sont surtout là pour offrir un cadre sûr et sain à celles et ceux qui souffrent d'addiction, où il est possible de consommer sans craindre pour sa vie, mais aussi trouver de l'aide et un peu d'attention.



C'est cette réalité que nous dévoile Alexandra Kandy Longuet avec “Chasser les dragons”, filmé au sein de la fameuse “salle de shoot” liégeoise. Un lieu que le documentaire ne cherche pas à sensationnaliser : on voit de la drogue et des seringues, on parle de quantité d'héroïne, mais tout se fait de manière tranquille et méthodique. Visiblement régi par des règles précises, le centre demande à tout le monde, travailleurs comme toxicomanes, de faire preuve de respect et de bienveillance. En dehors du matériel propre, c'est sans doute ce que les habitués de la salle viennent chercher : un cadre où ils seront écoutés sans être jugés. Le film procède de la même attitude, se contentant d'observer ces personnes en souffrance. Chacun a son histoire, chacun a ses rêves et chacun a forcément ses galères, dont on découvre une petite partie.



Leurs témoignages, souvent poignants, permettent de mieux comprendre les mécanismes de l'addiction — ses cycles, ses tentations, ses origines. Tous expriment un désir de s'en sortir, mais doutent aussi de leur capacité à briser le cercle vicieux dans lequel ils sont pris. Il n'y a d'ailleurs pas de happy-ending au film. Certaines des personnes sur lequel "Chasser les dragons" s'attarde commencent à aller mieux lorsqu'on les quitte, mais le centre n'est pas présenté comme la solution miracle à leur problème, mais plutôt comme une aide nécessaire et importante pour leur santé mentale et physique. Un message qui vient à point puisque la salle de shoot est (temporairement) fermée depuis le 1er septembre, en attendant que sa convention soit renouvelée.

"Chasser les dragons" est présenté en compétition nationale du BRIFF. Il sera projeté à l'UGC De Brouckère le 9 septembre à 19h et le 10 septembre à 14h45. La sortie du film est quant à elle prévue en Belgique pour le 20 novembre.