A vos smartphones, le TEFF lance son concours "Fais ton court ! " sur le thème du handicap

Les films sélectionnés seront diffusés lors d’une séance spéciale au Delta de Namur et disponible en ligne, durant le "The Extraordinary Film Festival". La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la clôture du festival le dimanche 14 novembre .

Deux prix seront attribués aux films retenus : Le prix du jury ainsi que le prix du public . Le premier prix sera deux billets d’avion A/R offert par AIR EUROPA (à destination de : Miami, New York et plusieurs grandes villes d’Amérique latine). Le second se traduira par un montant de 300 euros.

Le The Extraordinary Film Festival propose au grand public, aux professionnels et aux personnes concernées une image positive de la personne en situation de handicap, dans ses réalités et ses capacités, bien loin de ses clichés usuels.

L’événement est organisé tous les 2 ans (années impaires) et présente une sélection d’œuvres belges et étrangères de grande qualité cinématographique. Tous les genres y sont abordés : du court-métrage au long-métrage, du film d’animation au documentaire ou encore à la fiction. Le tout, bien entendu, au sein d’un événement 100% accessible où chaque film projeté est sous-titré et audio décrit ! En 2019 ce festival enregistrait plus de 7227 entrées. Espérons qu’il puisse dépasser ce record cette année.