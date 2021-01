"À la recherche du lieu de ma naissance", évocation d'un passé effacé

Présenté en accès libre sur la plateforme Avila, l'essai cinématographique de Boris Lehman nous amène, par des chemins détournés, sur le lieu de sa naissance.



On a tous, dans notre passé, des pans manquants, des trous que personne ne peut combler. Pour le cinéaste belge Boris Lehman, c'est le début de sa vie. Né le 3 mars 1944 à Lausanne, de parents juifs qui ont fui le nazisme, il n'a vécu qu'un an dans cette ville suisse qui leur a servi de refuge. Interpellé par cette pièce manquante du puzzle de son existence, il a entrepris, 44 ans plus tard, de revenir sur les lieux de naissance, à travers un essai cinématographique singulier.



Ne possédant que peu de documents et de témoins pour éclairer sa lanterne, il a recomposé le passé à sa manière. Films d'archives, images de la ville, séquences illustratives, et reconstitutions (dans lesquels des acteurs interprétants les rôles de sa famille) se succèdent, autant de façon de remédier au silence de cette ville qui lui est étrangère. Le ton est insolite, le voyage très personnel.



Peut-être trop. Film à clef, “À la recherche du lieu de ma naissance” ne se livre pas facilement, et se révèle parfois quelque peu hermétique. Le long-métrage parvient néanmoins à nous saisir lorsque Boris Lehman mêle son passé mystérieux à celui d'autres. Dans son histoire à trous se dévoilent celles de nombreuses personnes juives, forcées à la fuite vers un pays qui leur était étranger. En retournant ses lieux où tout a commencé pour lui, le cinéaste belge saisit un peu de l'aliénation et de l'étrangeté de leur expatriation involontaire.



Le film, qui date de 1990, sera présenté en première en ligne ce 13 janvier à partir de 20h30, sur Avila. La plateforme offre les 250 premiers tickets pour regarder le film gratuitement, dans le monde entier. Au-delà de ces 250 visionnements offerts, il sera possible de le louer sur la plateforme.