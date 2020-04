À découvrir sur Auvio : "Détours", une course poursuite haletante dans les rues de Bruxelles

Réalisé en 2019, le court-métrage de Christopher Yates construit en 18 minutes un récit riche en tension et en dilemmes moraux.



Le lieu est familier, la situation l'est probablement aussi : sur une route bruxelloise, un homme au volant d'une voiture heurte involontairement le pare-brise d'une automobile garée. C'est un accident somme toute banal, comme il en arrive souvent. Mais entre le quotidien et le tragique, il n'y a qu'un pas, et il se trouve que le conducteur en question (Yannick Rénier, tout en tension) est au cœur d'une très mauvaise journée. Son enfant pleure depuis le siège bébé, et la mère de celui-ci, chez qui il doit l'amener, vient de le menacer de lui retirer la garde. Cet accident sera-t-il la goutte qui fera déborder le vase ? Il décide que non. Sa voiture redémarre, et il poursuit sa route comme si de rien n'était — un geste lâche et répréhensible mais compréhensible. Fatal aussi, puisque le propriétaire du véhicule endommagé l'a non seulement suivi, mais l'a pris en chasse, bien décidé à en découdre.



Jouant à la fois la carte du réalisme et du frisson, Christopher Yates (un des co-créateurs de "Ennemi Public") nous emmène donc à travers Bruxelles pour une course-poursuite haletante. Difficile en effet de ne pas s'imaginer dans la peau de cet homme lambda, dont le quotidien plutôt normal glisse vers celui du film d'action par quelques malheureuses décisions. Porté par la mise en scène sobre et précise du cinéaste, et l'interprétation assez juste de Yannick Renier, le film réussit en quelques minutes (18 pour être exact) à nous investir complètement dans cette situation à la fois tragique et banale, et dans un même mouvement à interroger nos valeurs morales face à de telles circonstances.

Le film peut être visionné sur Auvio jusqu'au 29 mai 2020.