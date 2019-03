"X-Men : Dark Phoenix" : une nouvelle bande-annonce brûlante avec Sophie Turner

20th Century Fox a dévoilé une nouvelle bande-annonce officielle du prochain film de la saga "X-Men". Avec une Sophie Turner plus incandescente que jamais, l'histoire du phénix se dévoile à travers des images inédites. Le film, réalisé par Simon Kinberg, sortira le 5 juin prochain au cinéma, avec une flopée d'acteurs et d'actrices telles que Jennifer Lawrence, Jessica Chastain ou encore James McAvoy.

L'attente se fait longue. Alors que sa date de sortie a encore été décalée au 5 juin prochain, "X-Men : Dark Phoenix" offre de nouvelles images à ses fans. Sophie Turner, l'interprète de Sansa Stark dans "Game of Thrones", est de retour plus terrible que jamais dans la peau de l'incontrôlable Jean Grey dans ce spin-off de la franchise "X-Men". La production en a également profité pour dévoiler l'affiche officielle du film d'action.

On y découvre le personnage de Jean Grey, devenue la mutante la plus puissante après avoir frôlé la mort. Désormais imprévisible et dangereuse pour ses proches, elle démontre des capacités superpuissantes qui pourraient bien mettre fin à l'existence des X-Men. On retrouve aussi les personnages cultes de la saga tels que Mystique jouée par Jennifer Lawrence, Magnéto incarné par Michael Fassbender, Charles Xavier sous les traits de James McAvoy ou encore le Fauve interprété par Nicholas Hoult. Un nouveau personnage a intégré l'histoire sous les traits de Jessica Chastain, qui incarne Lilandra, une extraterrestre Shi'ar qui pousse Jean a embrasser ses nouveaux pouvoirs pour mieux les utiliser. Une alliance dangereuse puisque même le Professeur Xavier se retrouve impuissant face à ce déferlements de pouvoir divins.

Le long-métrage "X-Men : Dark Phoenix" débarquera sur grand écran le 5 juin prochain en Belgique. Le film a déjà été reprogrammé trois fois, d'abord pour une sortie en novembre 2018 avant d'être repoussé à février 2019 pour finalement sortir en juin.