"World On Fire", l'horreur de la seconde guerre mondiale aux quatre coins du globe

Helen Hunt et Sean Bean se donneront la réplique dans la prochaine mini-série de la BBC, "World on Fire", dont la date de lancement n'a pas encore été annoncée. À travers une première bande-annonce rythmée, dévoilée ce mercredi 28 août, la mini-série de sept épisodes retrace l'horreur de la première année de la Seconde Guerre mondiale, à travers les points de vue de différents personnages aux quatre coins du globe.

Avec "World on Fire", Helen Hunt signe son retour à la télévision avec une mini-série dramatique sur la Seconde Guerre mondiale. Diffusée sur BBC One au Royaume-Uni, la série se dévoile à travers une première bande-annonce explosive et émouvante, ce mercredi 28 août 2019. Pour le moment, aucune date précise n'a été communiquée quant au lancement de la mini-série.

Développée en sept épisodes, la mini-série historique se déroulera durant la première année de la Seconde Guerre mondiale, racontée par des hommes et des femmes ordinaires dont les histoires s'entremêlent. Tandis que la guerre fait rage, les vies de ces personnes vivants des deux côtés du conflit, aussi bien en Angleterre qu'en Allemagne, en passant par la France, la Pologne et les États-Unis, en seront à jamais chamboulées. L'histoire débutera avec l'invasion de la Pologne par les Allemands en septembre 1939, pour se terminer avec la bataille d'Angleterre en mai 1941, qui marque un tournant décisif dans cette guerre mondiale.

Un casting varié

En plus de l'actrice américaine Helen Hunt, "World On Fire" signe également le retour de Sean Bean, l'acteur de "Game of Thrones" (Lord Eddard Stark) qui a depuis tenu de nombreux rôles, et ce, dans plusieurs séries telles que "Legends", "Wasted" ou encore "Les Médicis, Maîtres de Florence".

Lesley Manville ("Mum"), Jonah Hauer-King ("Les quatre filles du docteur March"), Julia Brown ("The Last Kingdom"), Zofia Wichłacz ("The Romanoffs"), Brian J. Smith ("Sense8") et Parker Sawyers ("Obsession") font également partie de la distribution.

Écrite par Peter Bowker ("The A Word"), la série a été réalisée par quatre réalisateurs et réalisatrices, dont Adam Smith ("Skins") pour les deux premiers épisodes, Thomas Napper ("Jawbone") pour l'épisode 3, Andy Wilson ("Unforgotten : le passé déterré") pour les épisodes 4 et 7, ainsi que Chanya Button pour les épisodes 5 et 6.

ITV Studios Global Entertainment s'occupera de la distribution de la mini-série à l'international.