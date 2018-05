Winona Ryder et Keanu Reeves réunis dans "Destination Wedding"

Près de dix ans après leur dernière collaboration, Winona Ryder et Keanu Reeves se retrouvent dans la comédie romantique teintée d'humour noir, "Destination Wedding", dont la bande-annonce vient d'être dévoilée.

Les deux acteurs joueront le rôle de deux invités à un mariage auquel ils n'ont aucune envie de participer. Frank et Lindsay, pessimistes à souhait, n'arrêtent pas de se plaindre à propos de tout et ont une vision négative de l'amour. Après avoir fait connaissance à l'aéroport, les deux invités sont placés à la même table lors du mariage et développent malgré eux une attirance mutuelle. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée pour la France.

Tout deux stars du grand écran dans les années 90, Winona Ryder et Keanu Reeves travailleront à nouveau ensemble, neuf ans après "Les Vies privées de Pippa Lee". Les acteurs s'étaient auparavant croisés dans "Dracula" de Francis Ford Coppola en 1992 et "A Scanner Darkly" de Richard Linklater en 2006.

Après un passage à vide, Winona Ryder a su redonner dernièrement un second souffle à sa carrière Grâce à la série phénomène de Netflix "Stranger Things". Quant à Keanu Reeves, il est actuellement le héros de la saga "John Wick" dont le troisième opus est programmé pour 2019.

Bande-annonce de "Destination Wedding" :