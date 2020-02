Wes Anderson dévoile "The French Dispatch" et son casting cinq étoiles

À six mois de sa sortie en salles, le nouveau film de Wes Anderson offre un avant-goût aux spectateurs, à travers sa bande-annonce portée par une myriade d'acteurs. "The French Dispatch" est attendu le 26 août prochain au cinéma en France, mais aucune date n'a encore été précisée concernant sa sortie en Belgique.

Wes Anderson en a profité pour dévoiler le casting de son long métrage "The French Dispatch". C'est sur une reprise de "Aline" de Christophe que le réalisateur américain, reconnaissable pour son style visuel et narratif singulier, les a présentés aux spectateurs. On y retrouvera des personnalités de premier plan : Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Bill Murray, Owen Wilson, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Elisabeth Moss, Willem Dafoe, Edward Norton, Liev Schreiber, Guillaume Gallienne, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Anjelica Huston, Jason Schwartzman et Hippolyte Girardot. Ils devront patienter jusqu'au 26 août pour découvrir cette galerie de personnages haut en couleur.

"The French Dispatch" met en scène l'histoire d'un magazine, inspiré du New Yorker, dans la France du siècle dernier. Le film succédera à "L'Île aux chiens" qui avait ouvert le Festival de Berlin en 2018 et qui avait permis à Wes Anderson de repartir avec l'Ours d'argent du meilleur réalisateur.