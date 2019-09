"Watchmen" débarque en octobre

Réalisée par Damon Lindelof, la série rassemble Regina King et Jeremy Irons dans la peau des personnages principaux. À leurs côtés, Jean Smart, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II et Tim Blake Nelson complètent la distribution. L'intrigue, basée sur les comics du même nom écrit par Alan Moore et Dave Gibbons dans les années 80, se déroule dans un monde où les super-héros sont pourchassés par une police spéciale et plus que dangereuse, portant des masques. Le réalisateur Zack Snyder en avait réalisé une première adaptation pour le cinéma en 2009 avec "Watchmen - Les Gardiens".