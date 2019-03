Warner Bros. diffuse une deuxième bande-annonce de "Shazam!"

Alors que le film sortira le 3 avril 2019 en Belgique, le studio a révélé ce lundi de nouvelles images inédites accompagnées d'un titre du rappeur Eminem, "My Name Is", fan de comics.

Ce n'est pas la première fois qu'une chanson d'Eminem se retrouve dans un film de super-héros. L'année dernière, l'artiste avait enregistré un tube pour "Venom" de Ruben Fleischer.