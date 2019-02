Une nouvelle bande-annonce révélée pour "Avengers: Endgame"

Les studios Marvel ont diffusé ce dimanche un nouvel aperçu du quatrième volet de la saga "Avengers", disponible dans les salles obscures le 24 avril 2019. Un film très attendu puisque sa dernière bande-annonce s'était offert un record d'audience en décembre, ayant été visionnée 289 millions de fois en 24 heures.

Un an après la sortie d'"Avengers: Infinity War", les réalisateurs Anthony et Joe Russo reprennent du service. Le 22e film de l'univers cinématographique Marvel s'est révélé un peu plus en marge du Super Bowl qui a vu la victoire des Patriots de New England face aux Rams de Los Angeles (13-3).

L'histoire de ce nouveau volet reprendra là où l'intrigue avait été laissée dans "Infinity War". Thanos a détruit la moitié de l'univers. Iron Man (Robert Downey Jr.) collaborera avec Captain America (Chris Evans) et Black Widow (Scarlett Johansson) pour combattre le titan.

"Avengers: Endgame" s'annonce déjà comme l'un des plus gros succès de l'année, le volume trois de la franchise ayant rassemblé plus de deux milliards de recettes à l'international.