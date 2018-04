Une nouvelle bande-annonce pour "Ocean's Eight"

La bande-annonce officielle 100% féminine du film "Ocean's Eight" de Gary Ross, avec Sandra Bullock, Cate Blanchett et Rihanna, vient d'être dévoilée.

Avec "Ocean's Eight", Gary Ross fait revivre la franchise version "girl power". Menée par Sandra Bullock dans la peau de Debbie Ocean, une équipe 100% féminine va réaliser le casse du siècle. Cate Blanchett, Anne Hathaway, Dakota Fanning, Helena Bonham Carter, Mindy Kalling, Rihanna, Sarah Paulson et bien d'autres forment le casting de rêve de ce nouveau film en salles dès le 13 juin en Belgique et en France.

Pendant cinq ans, huit mois et douze jours, soit pendant sa peine de prison, Debbie Ocean a planifié ce braquage exceptionnel comme l'avait fait son frère, Danny Ocean (George Clooney). Dans une bande-annonce mêlant glamour, tension et humour, la bande de criminelles compte bien dérober des diamants lors du gala au Metropolitan Museum of Art de New-York, sans être arrêtées.

Menés par Steven Soderbergh, "Ocean's Eleven" en 2001, "Ocean's Twelve" en 2004, "Ocean's Thirteen" en 2007, ont connu un succès retentissant au cinéma cumulant respectivement plus de 450 millions, 362 millions et 311 millions au box-office mondial.

Pour regarder la bande-annonce de "Ocean's 8" de Gary Ross avec Sandra Bullock :