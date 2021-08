Un documentaire belge sur Ennio Morricone en première mondiale à la Mostra de Venise

Ennio Morricone, l’un des compositeurs les plus influents et productifs du 20e siècle, a signé plus de 500 bandes-son de films.

Affiche du documentaire. © Ennio: The Maestro (2021)

"C’est un portrait unique et intime, extrait de plus de 40 heures d’images filmées avec le Maestro lui-même et plus d’une centaine d’entretiens", explique Peter De Maegd.

Le documentaire raconte l’histoire d’Ennio Morricone sur base d’un long entretien du maître enregistrée par Giuseppe Tornatore, enrichi de témoignages d’artistes et de réalisateurs tels Bernardo Bertolucci, Dario Argento, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Hans Zimmer et Pat Metheny, de musiques et d’images d’archives.

Le documentaire est présenté hors compétition.

La Mostra est programmée du 1er au 11 septembre.