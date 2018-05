"The King" : découvrez la nouvelle bande-annonce du documentaire sur Elvis Presley

Une nouvelle bande-annonce du prochain documentaire "The King" a été rendue publique. On y découvre le réalisateur Eugene Jarecki raconter l'ascension et la chute d'Elvis Presley, en traversant les États-Unis dans la Rolls-Royce du chanteur.

Alec Baldwin, Chuck D, Rosanne Cash, Emmylou Harris, Mike Myers, Lana Del Rey et Ashton Kutcher font partie des nombreuses stars à participer à ce documentaire. Dans cette bande-annonce, on voit les fans faire la queue pour apercevoir la Rolls-Royce de 1963, tandis que Jarecki évoque plusieurs sujets, parmi lesquels la drogue et l'appropriation culturelle, dans leur relation avec la carrière de Presley, la société américaine et le Rêve américain.

"The King" a été projeté en avant-première l'an dernier au festival de Cannes, avant d'être présenté dans plusieurs autres festivals, notamment celui de Sundance, en janvier dernier.



Le film doit sortir dans les salles américaines le 22 juin prochain.