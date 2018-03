"The Handmaid's Tale" : un trailer de plus pour la saison 2

Une nouvelle bande-annonce de la série a été mise en ligne par Hulu. La suite de "The Handmaid's Tale" est attendue le 25 avril sur la plateforme de streaming.

Un parfum de rébellion flotte sur Gilead. Enceinte et tentée de croire à son évasion secrète, June Osborne (Elisabeth Moss) n'a rien perdu de sa détermination et de son désir de liberté. Parvenue à fuir vers le Canada, sa meilleure amie Moira manifeste contre l'exploitations des Servantes écarlates. Le Commander Fred et son épouse se disputent toujours, tandis que dans les rangs des Servantes rebelles, la répression semble plus brutale que jamais. Des séquences inédites qui promettent une suite de "The Handmaid's Tale" de haut vol.



La saison 2 de la série à succès sera diffusée le 25 avril sur la plateforme de streaming Hulu.

Adapté du roman dystopique "La Servante Écarlate" de Margaret Atwood, le programme suit les aventures de June Osborne/Offred à Gilead, jeune République totalitaire et archaïque qui a remplacé les Etats-Unis après un coup d'État.

Plébiscitée par la critique et le public, "The Handmaid's Tale" a remporté 8 Emmy Awards et deux Golden Globes : le premier pour la meilleure série dramatique, et le second pour la meilleure actrice, attribué à Elisabeth Moss.

La bande-annonce (en anglais) :