"The Equalizer 2" : Denzel Washington dans la nouvelle bande-annonce

Sony Pictures Entertainment vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de "The Equalizer 2" d'Antoine Fuqua. Dans la suite du film d'action, Denzel Washington revient dans la peau de Robert McCall, un ancien agent de la CIA reconverti en chauffeur. Pourtant son naturel revient au galop lorsqu'il est témoin d'une injustice. Ce dernier n'hésite pas à faire état de ses violents talents pour venger les victimes. Une nouvelle vie pour cet ancien agent qui sera soudainement bouleversée par la mort de son ancienne collègue et amie Susan Plummer (Melissa Leo). Robert McCall va alors partir en guerre contre ceux qui veulent sa peau dans un déchaînement de violence inouïe.

Quatre ans après le premier volet, "The Equalizer 2" est attendu le 15 août dans les salles obscures belges. Pedro Pascal ("Narcos", "Game of Thrones") et Ashton Sanders ("Moonlight") font également partie du casting aux côtés de Denzel Washington. L'acteur oscarisé porte également la casquette de producteur.

"The Equalizer", sorti le 1er octobre 2014, a récolté plus de 192 millions de dollars dans le monde. Le réalisateur américain Antoine Fuqua avait déjà signé le premier opus.

Bande-annonce :