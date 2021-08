"Terrible preuve": un documentaire explore les responsabilités humaines derrière les feux en Californie

Lucy Walker, réalisatrice nommée aux Oscars, avait à peine commencé son documentaire sur le plus grand feu de forêt californien de l'histoire, quand l'incendie a été détrôné par un brasier encore plus gigantesque.

Aujourd'hui, le terrible Thomas Fire de 2017 n'est plus que le septième en termes de superficie dévastée et devrait bientôt être dépassé par le Dixie Fire, qui fait rage dans les forêts du nord de la Californie, alors que le changement climatique rend la saison des feux de plus en plus longue, chaude et destructrice.

"Une des choses que j'ai apprises en faisant ce film, c'est que ces incendies arrivent tout le temps - ils se produisent encore et encore", explique Lucy Walker.

"C'est juste la terrible preuve de la thèse du film. Je ne voulais pas avoir raison, ni faire un film aussi actuel, mais c'est dans cette situation qu'on se retrouve."

"Bring Your Own Brigade" ("Amenez votre propre brigade"), qui est sorti dans les cinémas américains, examine les causes, problèmes et possibles solutions pour les feux qui endeuillent chaque année un peu plus l'Ouest des Etats-Unis.

Il s'ouvre sur les images poignantes de deux incendies qui ont dévasté en 2018 Malibu et Paradise, deux villes californiennes aux réalités socio-économiques opposées, et tué 88 personnes.